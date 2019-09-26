В МЧС рассказали, как нужно следить за отоплением в печи

Важной информацией с нами поделился начальник ОНД Выборгского района УНД ГУ МЧС России по Ленинградской области – Дмитрий Хабибуллин.

В частности, специалист прояснил, что нужно сделать для того, чтобы ваш дом не пострадал от пожара, который может быть вызван неполадками в дымоходе.

Ответственность за состояние отопительных систем в зданиях и жилых домах несут их собственики. В соответственности с правилами противопожарного режима в РФ перед началом отопительного сезона собственники обязаны провести проверку соответствующих систем.

"К ним относится и электрическое, и газовое, и печное отопление", – отметил Хабибуллин.

Собственнику необходимо проверить исправность систем. Если с газовыми системами требования ясны (нужно провести освидетельствование от специалистов), то собственники часто не знают, что делать с печными.

"Перед началом отопительного сезона каждый должен проверить целостность кладки дымохода, чтобы в нем не было трещин", – рассказал специалист.

Существует рекомендация – дымоход в пределах чердачного помещения можно покрасить в белый цвет. Это поможет сразу обратить внимание на трещины, если вдруг такие появятся. Дополнительно перед началом отопительного сезона дымоход необходимо очистить от сажи: это улучшает тягу.

Перед печкой должен лежать притопочный лист из металла, размером 0,7x0,5 метра. Его не следует применять для хранения запаса дров, он нужен для того, чтобы ничего не пригорело к полу. В процессе топки запрещается оставлять печь без присмотра, как и заставлять детей следить за огнем.

"При растопке печей на дровах ни в коем случае нельзя применять легковоспламеняющиеся жидкости – это может привести к взрыву", – добавил Хабибуллин.

Также запрещено топить "дровяные" печи с помощью угля и кокса. Дополнительно сотрудник МЧС отметил, что часто причины пожаров в загородных домах – технические: люди часто покупают мощные обогреватели, не рассчитанные на старую электропроводку. Изоляция плавится, и возможно короткое замыкание.

"Если вам выделили сеть в 5 КВатт, всех обогревателей она не выдержит", – предостерег эксперт.

Если пожара не удалось избежать, то о возгорании надо сообщить в пожарную охрану, по возможности вывести людей из дома. При этом далеко заходить тоже не следует – люди гибнут не только от огня, но и от отравления угарным газом.

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Видео: Piter.TV