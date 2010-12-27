На Северном кладбище в поселке Парголово захоронят останки летчика, погибшего в 1942 году

В декабре прошлого года удалось найти воронку от падения самолета. Среди обломков нашли останки летчика, медальон.

В Петербурге захоронят останки летчика, погибшего в 1942. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

На Северном кладбище в поселке Парголово 7 ноября в 12:00 пройдет торжественно-траурная церемония захоронения останков летчика, сержанта Илларионова Александра Васильевича. Отряд поиска "Крылья Родины" искал останки летчика более двух лет. В декабре прошлого года удалось найти воронку от падения самолета. Среди обломков нашли останки летчика, медальон.

Сержант Илларионов Александр Васильевич родился в 1920 году в Ростове-на-Дону. Он окончил Одесскую военную авиационную школу пилотов, после чего был направлен в 27-й запасной истребительный авиационный полк (ИАП), после переведен в 159-й ИАП. Он погиб в 22 года в воздушном бою с немецкими истребителями. Тело пролежало в болоте около 77 лет, но останки и вещи неплохо сохранились. Родственников летчика пока что так и не удалось найти.

Ранее в "Кондакопшино" с почестями захоронили останки защитников Отечества.