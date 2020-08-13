ФСБ изъяла компьютер Сафронова, с которого он якобы передавал данные спецслужбе

Об этом журналистам рассказал адвокат Иван Павлов.

ФСБ изъяла компьютер Ивана Сафронова, с которого он якобы передавал данные спецслужбе. Об этом журналистам ТАСС рассказал адвокат советника главы "Роскосмоса" Иван Павлов. Специалист объяснил, что силовые структуры получили технику, с которой, по предположению следствия, подозреваемый передавал данные иностранной спецслужбе.

В ходе первого обыска у него изъяли этот компьютер и все цифровые носители информации: телефоны, флешки и так далее Иван Павлов, адвокат Ивана Сафронова

Защитник напомнил, что следственные действия с фигурантом расследования пока не ведутся. Иван Сафронов находится в СИЗО "Лефортово". Ранее стало известно о том, что подозреваемый в государственной измене журналист мог пересылать секретную информацию через собственный ПК. Для шифрования сведений он использовал программу VeraCrypt. Следствие считает, что паролями стали отрывки из книги историка Роя Медведева "Путешествие через эру Ельцина" на английском языке.

СПЧ настаивает на рассмотрении дела Сафронова в открытом режиме.

Видео: Youtube/ Александр Валеев