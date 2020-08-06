Назван способ передачи Сафроновым секретных данных за рубеж

Бывший журналист "Коммерсанта" и советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов мог передавать секретные данные за рубеж при помощи домашнего компьютера. Об этом рассказал его адвокат Иван Павлов, ссылаясь на материалы дела.

При этом он якобы использовал для шифрования программу VeraCrypt. Иван Павлов, адвокат

По его словам, следствие считает, что Сафронов использовал отрывки из книги историка Роя Медведева "Путешествие через эру Ельцина" на английском языке. При этом неизвестно — каким способом бывший журналист передавал сведения и насколько часто он это делал.

Сафронова обвиняют в работе на внешнее управление разведки Чехии - якобы он передавал им сведения, которые содержат гостайну. Он не признаёт вину. При этом следствие уверяет, что конечным получателем российской гостайны были спецслужбы США.

Ранее мы писали, что ФСБ обратилась в Минюст с жалобой на адвоката Сафронова. Спецслужба обратилась в министерство юстиции с жалобой на то, что адвокат не дал подписку о неразглашении данных следствия. Далее Минюст обратился в адвокатскую палату Санкт-Петербурге с представлением о возбуждении дисциплинарного производства в отношении Павлова. Это может грозить ему тяжёлыми последствиями — вплоть до лишения статуса. В петербургской палате факт обращения подтвердили.

Видео: YouTube / КоммерсантЪ