ФСБ обратилась в Минюст с жалобой на адвоката Сафронова

Иван Павлов считает, что таким образом следователи ФСБ пытаются применить прессинг.

ФСБ обратилась в Минюст с жалобой на адвоката бывшего журналиста "Коммерсанта" и советника главы "Роскосмос"а Ивана Сафронова, которого обвиняют в государственной измене. Речь идёт о защитнике, главе правозащитной организации "Команда 29" Иване Павлове. Об ситуации пишет "Ъ".

Спецслужба обратилась в министерство юстиции с жалобой на то, что адвокат не дал подписку о неразглашении данных следствия. Далее Минюст обратился в адвокатскую палату Санкт-Петербурге с представлением о возбуждении дисциплинарного производства в отношении Павлова. Это может грозить ему тяжёлыми последствиями — вплоть до лишения статуса. В петербургской палате факт обращения подтвердили.

Обращение в Минюст направил замруководителя 1 отдела следственного управления ФСБ Александр Чабан, который ведёт дело Ивана Сафронова.

Сам Павлов не понимает, с чем связано представление Минюста, ведь он - в отличие от своих московских коллег адвокатов Дмитрия Катчева, Даниила Никифорова, Сергея Малюкина и Олега Елисеева - в допросе Сафронова и следственных действиях не участвовал, а следователя Чабана видео один раз во время закрытого судебного заседания. Там суд попросил у него подписку о неразглашении данных, составляющих государственную тайну, что он и сделал как "законопослушный гражданин". Других подписок у него не просили.

Иван Павлов считает, что таким образом следователи ФСБ пытаются применить прессинг в отношении адвокатов Сафронова, хотя защита и так стеснена в возможностях из-за секретности дела.

Член совета адвокатской палаты Ленобласти Евгений Тонков, где состоит еще один адвокат Ивана Сафронова Евгений Смирнов, пояснил, что они также ожидают представления из Минюста.

Ранее мы писали, что СПЧ настаивает на рассмотрении дела Сафронова в открытом режиме.