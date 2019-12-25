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СПЧ настаивает на рассмотрении дела Сафронова в открытом режиме
Сегодня, 9:03
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matveyvn

СПЧ настаивает на рассмотрении дела Сафронова в открытом режиме

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Совет может взять дело Сафронова под контроль.

Совет по правам человека при президенте РФ настаивает на рассмотрении дела бывшего журналиста "Коммерсанта" и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова в открытом режиме. Об этом пишет издание РБК.

Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что совет может взять дело Сафронова под контроль. Также он рассказал, что члены совета уверены в том, что рассмотрение дела о передаче сведений, содержащих гостайну в другую страну, должно рассматриваться в открытом режиме. Однако СПЧ отмечает, что есть определённые рамки в законе.

В обращении содержится требование того, чтобы адвокаты и члены ОНК имели постоянный доступ к Сафронову в СИЗО.

Ранее адвокаты и близкие Ивана Сафронова начали сбор средств в его поддержку.

Теги: дело сафронова, спч, суд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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