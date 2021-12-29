ФРС: высокая инфляция причиняет ущерб экономике США

Экономика после пандемии COVID-19 будет отличаться в некоторых аспектах, считают в ведомстве.

Высокая инфляция наносит ущерб американской экономике. Об этом заявил глава Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Джером Пауэлл в ходе ответа на вопросы законодателей из банковского комитета Сената Конгресса США.

По его словам, больше всего от этого страдают те, кто не тянет высокие расходы на продовольствие, коммунальные платежи и транспорт. Эксперт отметил, повышение базовой процентной ставки может привести к снижению инфляции.

Если мы увидим, что инфляция сохраняется на высоком уровне дольше, чем ожидается, и нам придется со временем повышать процентные ставки, то мы это сделаем. Мы будем использовать собственные средства, чтобы снова снизить инфляцию. Джером Пауэлл, глава ФРС США

По его мнению, экономика после пандемии COVID-19 будет отличаться в некоторых аспектах, а планы на будущее следует строить, опираясь именно на эти различия.

23 декабря 2021 года в ходе большой ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин отметил, что ФРС придется замедлить рост инфляции в США. По словам главы государства, ее уровень уже втрое превысил целевой уровень, следовательно, ведомству "придется что-то делать" с ее разгоном в связи с увеличением интенсивности печатания денег.

Ранее аналитик назвал лучший срок для хранения долларов.

Видео: YouTube / Washington Post