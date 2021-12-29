Аналитик назвал лучший срок для хранения долларов

Он подчеркнул, что последний годы доллар был отличной инвестицией.

Старший аналитик инвестиционной группы "Атон" Михаил Ганелин назвал агентству "Прайм" лучший срок для хранения долларов. Он подчеркнул, что сейчас американская валюта вызывает вопросы, они связаны с инфляцией. При этом последние годы доллар был отличной инвестицией, сказал эксперт.

По словам аналитика, покупать доллары нужно, если россиянин готов держать актив порядка 10 лет. Эксперт сказал, что, говоря о долларе на краткосрочную перспективу (2022 год), именно для рубля ситуация складывается хорошо. Дело в том, что все инвестиции из-за геополитики могут побежать в доллар. Однако если ничего катастрофического не произойдет, а цены на сырье будут высокие, то для рубля это будет хорошо.

Эксперт считает, что главным риском для доллара является ускорение инфляции в США. Предполагается, что в ближайший год доллар не будет интересной валютой для вложений. Однако последнее время, добавил аналитик, доллар был прекрасной инвестицией.

Ранее мы писали, что аналитики дали прогноз по курсу рубля на 2022 год.

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