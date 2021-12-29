Аналитики дали прогноз по курсу рубля на 2022 год

Есть мнение, что доллар может укрепиться до 80 рублей.

Опрошенные "Лентой.ру" аналитики считают, что курс рубля в 2022 году охранит относительную стабильность. В качестве причин называются снижение геополитической напряженности и рост мировых цен на топливо.

Один из аналитиков посчитал, что курс доллара может составить 67 рублей, а курс евро – 72 рубля. Это минимальное значение, которое озвучил собеседник издания. А вот максимальное – 80 рублей за доллар и 79-87 рублей за евро. Эксперты предположили, что к концу 2022 года курс доллара составит порядка 73,4 рубля, а курс евро – 79,5 рубля.

Так, главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов предположил, что 2022 год станет продолжением "рекордного по продолжительности периода недооцененности рубля".

А вот аналитик "Тинькофф инвестиций" считает, что в этом году будут достаточно сбалансированными риски, которые способны повлиять на курс рубля.

Ранее финансист предупредил россиян о новых валютных рисках. Он подчеркнул, что сейчас реальная процентная ставка в России имеет отрицательное значение.

Фото: pixabay