Финансист предупредил россиян о новых валютных рисках

Он сказал, что сейчас реальная процентная ставка в России имеет отрицательное значение.

Директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков рассказал агентству "Прайм", что россиян ожидают новые валютные риски.

Он подчеркнул, что сейчас реальная процентная ставка в России имеет отрицательное значение. Однако, по его словам, есть шанс, что скоро из-за закона о конкуренции ставки по рублевым депозитам на рынке вырастут.

С другой стороны, специалисты знают, что в долгосрочной перспективе рубль всегда демонстрирует тренд на понижение, что не исключает возможности на коротком отрезке времени заработать на изменении его курса. Василий Солодков, директор Банковского института НИУ ВШЭ

При этом финансист подчеркнул, что никто не может указать определенный отрезок времени, когда такую операцию можно будет совершить. Причиной является противоречивый внешний фон с высокими геополитическими рисками, а также ситуация с растущими ценами на сырье.

Так, эксперт посоветовал россиянам не хранить деньги, а вложить их в облигации и рублевые ОФЗ. При этом он подчеркнул, что эти инструменты тоже находятся в зоне риска из-за высокой волатильности рубля.

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