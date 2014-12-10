Годовая инфляция в Петербурге замедлилась: как изменились цены в июле

В июле текущего года потребительские цены в Петербурге выросли на 0,54% по сравнению с июнем. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного главного управления Банка России. Темпы роста инфляции оказались ниже июньских показателей, когда стоимость товаров и услуг увеличилась на 0,83%.
Годовая инфляция в Ленинградской области по итогам июля составила 6,9%, замедлившись относительно 7% месяцем ранее.
Эксперты регулятора отмечают разнонаправленную динамику цен:
Продовольствие: из-за сокращения объемов производства подорожали мясопродукция и сахар.
Топливо и логистика: продолжился рост стоимости бензина и дизеля. Производители начали закладывать возросшие транспортные издержки в конечную цену готовой продукции.
Техника: повысилась стоимость смартфонов, компьютеров и электроники. На эту категорию дополнительно повлияло некоторое ослабление рубля летом.
Услуги: единственным сегментом со значительным снижением цен стали санаторно-оздоровительные услуги в Петербурге и Ленобласти.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге за месяц выросли цены на овощи и бензин.
Фото: Piter.TV
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