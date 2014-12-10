Годовая инфляция в Петербурге замедлилась: как изменились цены в июле

Годовая инфляция в Ленинградской области по итогам июля составила 6,9%, замедлившись относительно 7% месяцем ранее.

В июле текущего года потребительские цены в Петербурге выросли на 0,54% по сравнению с июнем. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного главного управления Банка России. Темпы роста инфляции оказались ниже июньских показателей, когда стоимость товаров и услуг увеличилась на 0,83%.

Годовая инфляция в Ленинградской области по итогам июля составила 6,9%, замедлившись относительно 7% месяцем ранее.

Эксперты регулятора отмечают разнонаправленную динамику цен:

Продовольствие: из-за сокращения объемов производства подорожали мясопродукция и сахар.

Топливо и логистика: продолжился рост стоимости бензина и дизеля. Производители начали закладывать возросшие транспортные издержки в конечную цену готовой продукции.

Техника: повысилась стоимость смартфонов, компьютеров и электроники. На эту категорию дополнительно повлияло некоторое ослабление рубля летом.

Услуги: единственным сегментом со значительным снижением цен стали санаторно-оздоровительные услуги в Петербурге и Ленобласти.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге за месяц выросли цены на овощи и бензин.

Фото: Piter.TV