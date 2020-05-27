В Петербурге за месяц выросли цены на овощи и бензин

Одновременно жители Петербурга могли заметить снижение цен на железнодорожные билеты, электронику и бытовую технику.

В июне в Петербурге зафиксировали рост цен на 0,83%. Больше всего подорожали продукты из "борщевого набора", топливо и сахар. В Петербурге по итогам июня 2026 года цены увеличились на 0,83%. Наиболее заметный рост стоимости зафиксировали у овощей, которые входят в так называемый "борщевой набор", а также у бензина и сахара.

В состав подорожавшего набора вошли картофель, морковь, лук и капуста. При этом общий рост цен в городе оказался ниже, чем в среднем по России.

Как сообщили эксперты, в июне темпы роста цен ускорились. Годовая инфляция в стране достигла 6,02%, а в Петербурге показатель увеличился до 5,4%. При этом за год продукты и услуги в городе подорожали слабее, чем в среднем по России, однако непродовольственные товары выросли в цене сильнее.

Также в Петербурге увеличилась стоимость услуг общественного питания. Эксперты связывают это с ростом числа туристов в городе. Кроме того, впервые с ноября 2025 года подорожала мобильная связь.

В России с лета будет действовать ГОСТ на туалетную бумагу.

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