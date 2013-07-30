Путин: ФРС придется что-то делать для замедления инфляции в США

Она уже в три раза превысила целевой уровень.

Федеральной резервной системе Соединенных Штатов придется предпринимать шаги для замедления инфляции. Об этом в ходе большой ежегодной пресс-конференции сообщил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, уровень инфляции уже втрое превысил целевой уровень, следовательно, ФРС "придется что-то делать" с ее разгоном в связи с увеличением интенсивности печатания денег.

Вот эта мягкая денежно-кредитная политика отражается на макроэкономике и в конечном итоге сводит на нет те благие цели, ради которых это делается, в том числе для поддержки экономики и граждан страны. Владимир Путин, президент РФ

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл ранее выразил уверенность, что высокая инфляция в стране может сохраняться, но не станет постоянной. Он отметил, что для Вашингтона настало время для отказа от использования по отношению к высокой инфляции термина "временная". Он считает, что подобная ситуация может затянуться.

Ранее Путин заявил о росте реальных доходов россиян.

Видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина