Путин заявил о росте реальных доходов россиян

"Если был минус два процента, то в этом году мы ожидаем рост", - отметил президент.

Зарплата граждан РФ растет в реальном выражении. Об этом в ходе большой ежегодной пресс-конференции сообщил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, по итогам текущего года ожидается также рост реальных располагаемых доходов россиян.

Среднемесячная зарплата начала расти в реальном выражении, слава богу. Изменения и в реальных располагаемых доходах населения. Если был минус два процента, то в этом году мы ожидаем рост. Владимир Путин, президент РФ

На прошлой неделе в рамках заседания Совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов российский лидер назвал меры, которые важны для повышения доходов граждан. По словам Путина, борьба с бедностью является в настоящее время главной задачей. Он уверен, что социальная поддержка россиян, помощь семьям с несовершеннолетними и создание новых рабочих мест искоренят эту проблему.

Ранее Путин заявил, что население в 146 миллионов человек для России недостаточно.

Видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина