Путин заявил о росте реальных доходов россиян

Зарплата граждан РФ растет в реальном выражении. Об этом в ходе большой ежегодной пресс-конференции сообщил президент России Владимир Путин.
По словам главы государства, по итогам текущего года ожидается также рост реальных располагаемых доходов россиян.
Среднемесячная зарплата начала расти в реальном выражении, слава богу. Изменения и в реальных располагаемых доходах населения. Если был минус два процента, то в этом году мы ожидаем рост.
Владимир Путин, президент РФ
На прошлой неделе в рамках заседания Совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов российский лидер назвал меры, которые важны для повышения доходов граждан. По словам Путина, борьба с бедностью является в настоящее время главной задачей. Он уверен, что социальная поддержка россиян, помощь семьям с несовершеннолетними и создание новых рабочих мест искоренят эту проблему.
Ранее Путин заявил, что население в 146 миллионов человек для России недостаточно.
Видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина
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