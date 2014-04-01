Топ-менеджера ОДК ищут в США.

ФБР объявило в розыск россиянина Александра Коршунова. Об этом сообщается на официальном аккаунте Федерального бюро расследований СШа на Facebook. В ведомстве уточнили, что мужчина подозревается в хищении информации, которая составляет коммерческую тайну. Фигурант дела якобы работал в одной из российских государственных компаний, а также был представителем Службы внешней разведки. Предположительно, с 2013 по 2018 год Коршунов находился в сговоре, в рамках которого пытался похитить у местной авиационной компании данные.

Работа Коршунова состояла в том, чтобы побуждать западные авиационные компании к сотрудничеству с Объединенной двигателестроительной корпорацией, тем самым способствуя развитию российских авиационных технологий. пресс-служба ФБР США

Напомним, что Александр Коршунов в России является топ-менеджером ОДК, входящий в "Ростех". Компания участвует в создании двигателя ПД-14, который будет использоваться на самолетах МС-21. В 2019 году мужчину задержали в аэропорту Неаполя по запросу из Вашингтона. В США обвинили гражданина РФ в промышленном шпионаже вместе с итальянцем из компании GE Aviation. В конце ноября суд отпустил Коршунова под домашний арест. В конце декабря инстанция постановила отправить фигуранта дела в США. Помимо Америки экстрадиции домой Александра Коршунова добивалась Москва.

Суд в Италии подтвердил экстрадицию топ-менеджера ОДК Коршунова в США.

Фото: FBI – Federal Bureau of Investigation

