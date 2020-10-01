ФБР и NCSC выпустили фильм об угрозах иностранной разведки в соцсетях

Обучающий 30-минутный ролик получил название The Nevernight Connection.

Федеральное бюро расследований и Национальный центр контрразведки и безопасности США выпустили фильм для повышения осведомленности об угрозах со стороны иностранной разведки. Работа представляет из себя 30-минутный ролик под названием The Nevernight Connection. В нем объясняется, как зарубежные спецслужбы используют Интернет, включая создание фальшивых аккаунтов, для обмана людей и использования общественного мнения против определенных правительственных лиц, бизнесменов, ученых и других важных деятелей.

Фильм идет от имени вымышленного сотрудника ФБР, который стал мишенью для сил иностранной разведки. В результате мужчину смогли завербовать при помощи поддельного аккаунта в соцсетях. Через интернет американец передавал секретную информацию противникам США.

Сейчас фильм доступен на официальном сайте ФБР. В прошлом месяце NCSC распространил видео среди сотрудников американских спецслужб, чтобы те смогли распознать фальшивые аккаунты и сообщить об угрозе при подозрительных попытках установления контакта.

Финразведка США получила данные о почти 200 операциях банков в России.

Видео: YT / FBI – Federal Bureau of Investigation