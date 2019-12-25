Финразведка США получила данные о почти 200 операциях банков в России

Из всех российских операций в данной выборке около 5% проводили операции между банками из России.

Финансовая разведка США получила данные о почти 200 операциях банков в России. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что эти банковские переводы совершались в долларах, а американский банк посредник помечал их как подозрительные. Всего в базе подобных транзакций нашли четыре тысячи операций — в ней нашлись данные о переводах в одном из банков РФ. Его клиенты переводили суммы в долларах, из-за чего участие американского банка-посредника было обязательным. Он и помещал сделку как подозрительную.

Из всех российских операций в данной выборке около 5% проводили операции между банками из России. Речь идёт о 189 переводах на общую сумму около 760 миллионов долларов. Оставшиеся 95% операций с участием российских банков были международными. Почти треть из них были совершены с Латвией.

Ранее мы писали, что российские банки начали зачислять зарплаты по номеру телефона.

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