В сервисе стала доступна функция оплаты товаров от компании к физлицу.

Российские банки начали зачислять зарплаты по номеру телефона. Об этом сообщает газета "Известия".

Теперь в системе быстрых платежей доступна функция переводов компаний физическим лицам по номеру мобильного телефона. С её помощью магазины смогут оперативно делать возвраты, а микрофинансовые организации — переводить деньги клиентам.

Первыми данной функцией смогут воспользоваться клиенты "Делобанка".

Помимо перевода денег, в сервисе стала доступна функция оплаты товаров от компании к физлицу — это можно сделать, например, и при помощи QR-кода.

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