В августе объем выданных ипотечных кредитов достиг исторического максимума — 375 миллиардов рублей. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".
По сравнению с 2019 годом, рост выданных ипотек в качественном выражении составил 38% и 59% в денежном. За август в России выдали 148 тысяч ипотечных кредитов.
Предыдущий рекорд по объёму выданных ипотек был зафиксирован в июле 2019 года. Тогда банки выдали россиянам кредитов для приобретения жилья на сумму 362 миллиардов рубля.
Всего с январе по август в России выдали 895 тысяч ипотечных кредитов на сумму 2,2 триллионов рублей.
Эксперты прогнозируют, что к концу 2020 года в России будет выдано 1,3 миллиона ипотечных кредитов. Их суммарное выражение должно достигнуть трёх миллионов рублей.
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