Эксперты прогнозируют, что к концу 2020 года в России будет выдано 1,3 миллиона ипотечных кредитов.

В августе объем выданных ипотечных кредитов достиг исторического максимума — 375 миллиардов рублей. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

По сравнению с 2019 годом, рост выданных ипотек в качественном выражении составил 38% и 59% в денежном. За август в России выдали 148 тысяч ипотечных кредитов.

Предыдущий рекорд по объёму выданных ипотек был зафиксирован в июле 2019 года. Тогда банки выдали россиянам кредитов для приобретения жилья на сумму 362 миллиардов рубля.

Всего с январе по август в России выдали 895 тысяч ипотечных кредитов на сумму 2,2 триллионов рублей.

Эксперты прогнозируют, что к концу 2020 года в России будет выдано 1,3 миллиона ипотечных кредитов. Их суммарное выражение должно достигнуть трёх миллионов рублей.

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