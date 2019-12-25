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Спрос на новостройки в Петербурге вырос на четверть
Сегодня, 12:19
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Alena_Zinovieva

Спрос на новостройки в Петербурге вырос на четверть

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Объемы продаж увеличились благодаря льготной ипотеке.

Льготная ипотека поспособствовала росту спроса на рынке первичной жилой недвижимости Петербурга. За летние месяцы объемы продаж в городе увеличились почти на 25%. Об этом свидетельствуют данные консалтингового центра "Петербургская недвижимость".

По словам экспертов, активность покупателей нарастала постепенно от июля к августу. 80% сделок в этот период были совершены при ипотечном кредитовании, в том числе с льготными условиями. В целом объемы продаж с использованием ипотеки выросли в 1,6 раза по сравнению с прошлогодними данными.

Наиболее востребованными остаются квартиры в новостройках, расположенных в Приморском, Красносельском, Выборгском, Московском и Красногвардейском районах города.

Ранее мы писали, что представители власти и бизнеса обсудили строительную отрасль Петербурга после окончания пандемии.

Фото: pixabay.com

Теги: жилье, льготная ипотека, стройка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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