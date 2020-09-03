Представители власти и бизнеса обсудили строительную отрасль Петербурга после окончания пандемии

В среду, 2 сентября, в КВЦ "Экспофорум" состоялся Конгресс по строительству IBC 2020. Представители Комитета по строительству Петербурга и девелоперы обсудили восстановление строительной отрасли после окончания пандемии. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".
У нас в Петербурге сделки купли-продажи долевого имущества происходят уже онлайн. Это возможно.
Евгений Барановский, заместитель председателя Комитета по строительству Петербурга
Барановский отметил, что в Петербурге за время пандемии темпы строительства жилых и социальных объектов только выросли. В 2020 году планируется сдать более 60 социальных объектов.
В рамках конгресса также наградили победителей и призеров конкурса "Инновации в строительстве".
Хочу в очередной раз сказать, что Комитет по строительству в своей деятельности поддерживает инновации, поддерживает участников конкурса и компании предприятия, которые в своей деятельности используют все новые и новые технологии.
Юрий Кабушка, директор СПБ ГБУ "Управление строительными проектами"
Перед началом мероприятия всем участникам были выданы маски, перчатки, помещения дезинфицировали каждые два часа.
Ранее была завершена реконструкция школы № 414 Красносельского района.
Видео: портал "Строительный Петербург"
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