Завершена реконструкция школы № 414 Красносельского района

Здание 1955 года постройки находится на Российском бульваре, 4/2.

В рамах Адресной инвестиционной программы Комитета по строительству завершена реконструкция здания ГБОУ средней общеобразовательной школы № 414 Красносельского района на 326 мест. Работы проводила компания ООО "М-Групп". Об этом пишет портал "Строительный Петербург".

Здание 1955 года постройки находится на Российском бульваре, 4/2. Учреждение отремонтировали в соответствии с современными требованиями. К зданию было пристроено два крыла, где теперь находятся 25-метровый бассейн, спортивный зал.

В школе также появятся комплекс медкабинетов и доступная среда для маломобильных учеников.

В Петербурге 1 сентября открылись девять новых школ и четыре детсада.

Фото: пресс-служба Комитета по строительству