ФАС фиксирует повышение розничных цен на медицинские маски почти во всех регионах РФ

Объемы продаж зашкаливают.

ФАС проанализирует обращения о росте цен на маски и противовирусные препараты в РФ. Ранее Татьяна Голикова поручила ведомству и Росздравнадзору недопустить подобной ситуации. Сейчас же ответственные лица получают жалобы от потребителей практически из каждого региона РФ.

Подобную информацию подтверждают аптечные сети и ритейлеры. Эксперты отмечают, что стоимость растет также на дезинфицирующие средства. Паника среди населения начала возрастать после того, как в Забайкалье выявили два случая заболевания коронавирусом.

Отметим, что на платформе Ozon продажи средств индивидуальной защиты увеличились в шесть раз с 20 января. Маски закупаются именно жителями России. Спрос на данный товар значительно вырос и на "Яндекс.Маркете". За последнюю неделю он поднялся в 13 раз. Средний чек на покупку масок составил 62 рубля. При этом объем реализованного товара за три дня превысил показатели всей прошлой недели.

Ранее Piter.tv писал отом, что в Хабаровске введут масочный режим из-за ситуации с коронавирусом.