Их будут носить в помещениях, а не на улице.

В Хабаровске введут масочный режим из-за ситуации с коронавирусом и ОРВИ. Речь идет о тех профессиях, которые регулярно имеют тесный личный контакт с большим количеством людей. С 10 февраля носить маски в обязательном порядке будут работники транспорта, торговых центров и банков. Эти же обязательства ложатся на педагогов, медиков и воспитателей

Решение принято городской комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС. Чиновники отметили, что маски обязательно нужно будет носить в помещениях. При этом их следует менять каждые два часа. На улице жители региона могут обходиться без них. На городских складах находится около 40 тысяч средств индивидуальной защиты. К 12 февраля Хабаровск получит еще 50 тысяч масок.

Также ограничения вводятся на проведение массовых мероприятий в соцучреждениях, на предприятиях, в общепите.

Ранее Piter.tv писал о том, что в аптеках Читы за неделю продан трехгодичный запас медицинских масок.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

