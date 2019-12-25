В Петербурге из-за коронавируса медицинские маски дорожают и исчезают

Цена на товар выросла в 1,5 раза.

В Петербурге жители заметили подорожание индивидуальных средств защиты. Стоимость на медицинские маски увеличилась практически в полтора раза. Причиной такого роста цен стали сообщения о вспышках коронавируса из Китая. Об этом сообщили в ИА REGNUM. Журналисты отмечают, что не в каждой аптеке региона можно найти медицинскую маску. Отсутствие товара касается как Петербурга, так и Ленобласти.

Напомним, что на данный момент в России официально зарегистрировано лишь два случая заболевания пневмонией нового типа. На территории Петербурга пока что не выявлено ни одного подобного пациента. В комитете по здравоохранению считают, что город в состоянии обезопасить себя. Для этого следует соблюдать меры предотвращения заражения. В частности, специальные маски следует носить только заразившимся. Это позволит избежать распространения инфекции. При чувстве недомогания и повышения температуры следует обращаться к врачу. Самолечение не принесет пользу.

Ранее Piter.tv писал о том, что в аптеках Читы за неделю продан трехгодичный запас медицинских масок.

Фото: Piter.tv

