Республика Корея предоставит КНР средства индивидуальной защиты

Коллеги помогут обеспечить медиков и местное население средствами защиты.

Власти Китая поставят более 2 млн масок в закрытый из-за пневмонии Ухань. В провинцию Хубэй поступают также продукты питания: яйца, рыба, говядина и свинина. Они изготавливаются на 300 близлежащих точках производства. Об этом сообщают журналисты местного агентства "Синьхуа". Они отмечают, что провоз товара контролируется Министерством коммерции.

Коллеги из Республики Кореи готовы дополнительно предоставить КНР индивидуальные средства защиты и гигиены. Кроме масков иностранцы направят в качестве помощи защитные костюмы и очки. Такие сведения передает агентство Рёнхап.

Ранее Piter.tv писал о том, что Роспотребнадзор выявил 100 человек с подозрениями на коронавирус.

Видео: YouTube/South China Morning Post