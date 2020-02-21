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Евросоюз осудил наступление Сирии и ее союзников в Идлибе

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В Брюсселе призвали соблюдать сочинские соглашения.

Евросоюз осудил наступление Сирии и ее союзников в Идлибе. Главы государств-участниц призвали прекратить огонь на территории Сирии. Они надеются, что конфликтующие стороны будут соблюдать нормы гуманитарного права. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на коммюнике от ЕС.

В Брюсселе заявили, что необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к помощи всем, кто в ней нуждается. Дипломаты напомнили о важности соблюдения достигнуты в Сочи соглашений. Они также сослались на выполнение соответствующей резолюции ООН.

Ранее российские Су-24 ВКС нанесли удары по террористам в Идлибе.

Видео: YouTube/VOA News

Теги: евросоюз, идлиб, сирия
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