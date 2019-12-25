Урсула фон дер Ляйен провела телефонные переговоры с Себастьяном Курцем.

Еврокомиссия провела минуту молчания в связи с терактами в Вене и Кабуле. Об этом рассказал на еженедельном брифинге с журналистами официальный представитель ЕС Эрик Мамер. Он уточнил, что глава ЕС Урсула фон дер Ляйен провела телефонные переговоры с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Председатель выразила соболезнования в связи с ужасающими актами терроризма в Австрии и подтвердила полную поддержку со стороны ЕС в борьбе с терроризмом. ЕК проведет минуту молчания в связи с терактами в Австрии и Афганистане и в память о жертвах терактов в других странах мира Эрик Мамер, официальный представитель ЕК

Еще один представитель ЕК Кристиан Виганд отметил, что Еврокомиссия приняла директиву об ограничении оборота оружия и взрывчатых веществ. Также эксперты сформировали базу для обмена правоохранительных органов и антитеррористическими органами стран союза. Специалисты занимаются цензурированием Сетив рамках борьбы с террористической пропагандой.

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