В столицу РФ прибыли два борта Ил-76.

Эвакуационные рейсы Минобороны России из Афганистана приземлились в Москве. Известно, что в столице сели два самолета оборонного ведомства Ил-76. На их борту находится порядка сотни человек. В большинстве своем пассажиры являются гражданами РФ афганского происхождения. Их направили в аэропорт Чкаловский. Они ожидают пограничного контроля.

В общей сложности в эвакуационной операции принимают участие четыре российских самолета военно-транспортного назначения. На каждом борту располагается медицинская бригада для оказания экстренной помощи в случае необходимости. Там сформирован достаточный запас питьевой воды, лекарств, одеял и рационов питания.

Напомним, что Минобороны РФ планируют вывезти из Афганистана более 500 россиян, граждан государств-членов Организация Договора о коллективной безопасности (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана) а также граждан Узбекистана и Украины.

Шойгу заявил об угрозе из-за доставшегося талибам оружия.

Видео: Telegram / РИА Новости