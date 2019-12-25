  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Шойгу заявил об угрозе из-за доставшегося талибам оружия
Сегодня, 7:57
147
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Шойгу заявил об угрозе из-за доставшегося талибам оружия

0 0

Глава Минобороны оценил опасность, исходящую от боевиков в Афганистане для других стран.

Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил об угрозе из-за доставшегося талибам оружия. По словам военнослужащего, представители радикального движения "Талибан" (запрещенная на территории РФ террористическая организация) заполучили технику и вооружение, оставшееся в Афганистане после выхода американских сил из региона. По мнению чиновника, ситуация представляет опасность для других стран.

Так, по словам министра, боевики, в частности, смогли заполучить более сотни противозенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Кроме того, талибам достались "сотни стволов, сотни единиц бронетехники, самолеты, вертолеты", уточнил Шойгу.

Никто это не контролирует и контролировать не может.

Сергей Шойгу, министр обороны РФ

В частности, боевики якобы получили в свое распоряжение сотни противозенитных ракетных комплексов, сотни единиц бронетехники, стволов, самолеты и вертолеты. Шойгу заметил, что дальнейшее распространение оружия в регионе никто не может проконтролировать.

Глава Минобороны РФ: объемы производства гражданской авиатехники недостаточны.

Фото: Минобороны России

Теги: афганистан, сергей шойгу, талибы
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии