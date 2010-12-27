Эвакуации в седьмой раз прервали работу петербургских судов

Районные и городское учреждения снова подверглись анонимным сообщениям о минировании.

Сообщения о минированиях от анонимов все еще не оставляют Петербург в покое. В пятницу, 6 декабря, районные и городской суд города снова прервали работу и были вынуждены эвакуировать сотрудников и посетителей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

В разное время эвакуировались Петродворцовый, городской, Куйбышевский, Октябрьский, Приморский, Московский, Выборгский и Сестрорецкий и Фрунзенский суды. Октябрьский уже вернулся к работе, в здании не нашли ничего опасного. В остальных учреждениях пока идет проверка.

Петербург уже неделю подвергается вынужденным эвакуациям из-за анонимных сообщениях. Нарушалась работа не только судов, но и школ, больниц, торговых центров и даже музеев. Мы многократно писали о требованиях анонимов.

Ранее мы рассказывали, что петербуржцы не смогли отстоять деревья на набережной Грибоедова.

Фото: Piter.TV