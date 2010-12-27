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Эвакуированные суды Петербурга возвращаются к работе
Сегодня, 12:06
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himif

Эвакуированные суды Петербурга возвращаются к работе

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В учреждениях провели необходимые проверки.

Петербургские суды уже почти неделю отвлекают от работы сообщения о минированиях. Районные учреждения и главный городской суд каждый день получают электронные письма от анонимов, которые требуют от предпринимателя Константина Малофеева вернуть биткоиновый долг. Мы уже писали о ситуации подробно.

Помимо судов в некоторые из дней потревожили посетителей нескольких десятков торговых центров и учащихся полсотни школ и гимназий. 

К 11.50 четверга, 5 декабря, восстановили работу городской и Смольнинский районный суды после проверок спецслужб. В зданиях не оказалось опасных предметов и веществ.

UPD: к 12.18 возобновил работу суд в Пушкинском районе. 

Фото: Piter.TV

Теги: суды, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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