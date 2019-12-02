В Петербурге массово эвакуируют торговые центры и суды

Людей вывели уже из восьми центров и четырех судебных учреждений.

Понедельник, 2 ноября, стал нервным для многих петербуржцев: по городу вновь прокатилась волна эвакуаций. На данный момент были вынуждены прервать покупки посетители торговых центров "Охта Молл", "Жемчужная плаза", "Монпансье", "Академ-Парк", "Академический", "Июнь", "Заневский каскад", "МЕГА Дыбенко". В некоторых торговых центрах администрация сообщает о минировании помещений, людей выводят из торговых залов.

Несколькими часами ранее посетителей и сотрудников нескольких районных судов пришлось вывести на улицу. Пока проверенные службами Приморский, Невский и Выборгский суды возвращались к работе, эстафету эвакуаций приняли Московский, Петродворцовый, Московский и Зеленогорский. О минировании учреждениям сообщили анонимы, приславшие электронное письмо с угрозами и требованием вернуть 120 биткоинов.

Минуту назад петербуржцы в соцсетях сообщили об эвакуации Елизаветинской больницы.

Ранее на 8-ой Советской улице локализовали пожар на шестом этаже.

Видео: Piter.TV