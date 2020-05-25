Президент Черногории Мило Джуканович написал об этом в своем Twitter.

Еще одна европейская страна объявила о победе над эпидемией коронавируса. На этот раз об этом заявил представитель Черногории. Президент страны Мило Джуканович написал в собственном Twitter-аккаунте о том, что медикам удалось успешно справиться с COVID-19.

У нас больше нет больных! Этот этап борьбы за самую важную ценность — жизни людей — завершен Мило Джуканович, президент Черногории

Политик заметил, что справиться с эпидемией коронавируса Черногория смогла благодаря слаженной работе государственных структур, а также ответственности общества. Джуканович добавил, что сейчас правительство будет нацелено на то, чтобы разобраться с последствиями COVID-19.

Согласно посдедним данным, на территории Черногории выявлено 324 заражения коронавирусом. Девять человек скончались от инфекции, еще 315 - вылечились.

"Победа" вернула всех своих пассажиров из Черногории в Россию.

Видео: Youtube/RTV Cetinje, WeFam travel