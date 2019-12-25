В Черногории аэропорты откроются 20 мая

Со среды Черногория разрешает частные и деловые международные рейсы.

В Черногории международные аэропорты откроются 20 мая. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал директор государственного предприятия "Аэропорты Черногории" Данило Орландич. Специалист подчеркнул, что пассажиры смогут прибывать в страну через терминалы в Подгорице и Тивате. данное решение одобрили представители национального координационного совета по инфекционным заболеваниям при местном правительстве.

Аэропорты Черногории на первом этапе, который начинается завтра, будут открыты для прилетов и вылетов авиации общего назначения, которые могут быть частного и делового характера Данило Орландич, директор госкомпании "Аэропорты Черногории"

Чиновник отметил, что открытие аэропортов можно считать важным этапом для страны. Это означает, что Черногория готова открывать собственные границы для иностранных туристов после поразившей мир пандемии коронавируса. По словам Орландича, правительство страны серьезно и ответственно готовится к предстоящему туристическому сезону.

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