К середине лета власти Хорватии отменят ограничения по въезду в страну иностранных туристов.

В Хорватии в июле-августе ждут российских туристов. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил посол РФ в Загребе Анвар Азимов. Дипломат подчеркнул, что путешественники смогут попасть в страну из-за пандемии коронавируса не раньше обозначенного срока.

С учетом пандемии, хорватский туристический сектор готовится принимать туристов где-то со второй половины июня, июль, август, сентябрь Анвар Азимов, посол РФ в Загребе

Дипломат считает, что в первую очередь туризм на ранних этапах открытия границ будет рассчитывать на иностранцев из Словении, Италии, Германии. Постепенно власти страны отменит обязательный для граждан ЕС двухнедельный карантин. Предположительно это произойдет ближе к концу лета сезона 2020 года. Сейчас правительство Хорватии не требует от туристов справку с отрицательным результатом на коронавирус. Однако въезд граждан РФ в страну временно запрещен.

Если будут регулярные рейсы из Москвы в июле-августе, тогда, конечно, некоторые туристы приедут, но не в таком количестве, как раньше Анвар Азимов, посол РФ в Загребе

Посольство России напоминает, что ежегодно Хорватию посещает около 120-150 тысяч туристов из России. Большинство предпочитает отдыхать на Адриатическом побережье. Согласно статистике, граждане РФ в Хорватии тратят в 2-3 раза больше денег, чем путешественники из других государств. ВВП страны пополняется каждый год благодаря туристической отрасли на 20% (около 14-15 млрд евро).

Названа дата открытия Турции для россиян.