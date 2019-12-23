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"Победа" вернула всех своих пассажиров из Черногории в Россию

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В ночь на 17 марта Черногория внезапно закрыла свое воздушное пространство.

Авиакомпания "Победа" вернула всех своих пассажиров, застрявших в Тивате, из Черногории в Россию. Об этом пишет ТАСС.

В период с 19 по 20 марта авиакомпания сделала четыре вывозных рейса для эвакуации россиян. Часть клиентов "Победа" передала "Аэрофлоту".

В ночь на 17 марта стало известно, что Черногория внезапно закрыла свое воздушное пространство. В замен на разрешение на эвакуацию правительство страны поставило условие. Оно потребовало доставить 50 граждан Черногории из Москвы в Тиват без билетов.

Ранее РСТ заявил об экстренной ситуации с выездом россиян из Европы.

Видео: Piter.TV

Теги: авиакомпания победа, воздушное пространство, черногория
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня, Общество,

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