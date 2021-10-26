Эрдоган заявил о разрешении дипломатического кризиса с послами 10 стран

Турецкий лидер выразил надежду, что впредь послы будут осторожны в своих заявлениях.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что расценивает новое заявление послов 10 стран в качестве "шага назад". Об этом он сказал в ходе заседания с членами кабинета министров.

Глава государства рассчитывает, что дипломатические представители, которых ранее от потребовал объявить персонами нон грата, теперь будут осторожны в своих заявлениях.

Никто не сможет оставаться в Турции, если эта персона не будет проявлять уважение к нашей стране. Их новое заявление показывает, что они сделали шаг назад. Теперь они будут осторожнее в заявлениях. Тайип Эрдоган, президент Турции

Турецкий лидер подчеркнул, Анкара никогда не предпринимает какие-либо действия без причины.

Эрдоган ранее потребовал от МИД страны объявить персонами нон грата послов десяти государств. Речь идет о тех дипломатических представителях тех стран, которые призвали освободить турецкого правозащитника Османа Кавалу. Эрдоган рассматривает подобные заявления вмешательством в судебные дела Турции.

Напомним, Кавала обвиняется в попытке осуществления государственного переворота. Кроме того, его признали причастным к протестным акциям, которые проходили на территории Турции в 2013 году.

Ранее Эрдоган оценил роль России в газовой стабильности Турции.

Видео: YouTube / CNN TÜRK