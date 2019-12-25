В Анкаре считают, что энергетический кризис обошел стороной Турцтю.

Реджеп Тайип Эрдоган оценил роль России в газовой стабильности Турции. Соответствующее заявление глава государства сделал журналистам после пятничной молитвы. Политик уточнил, что Анкара не имеет энергетических проблем, в том числе благодаря заключенным с Москвой контрактам на поставку голубого топлива.

Турция относится с большой чувствительностью к газовым соглашениям с Россией. Соглашения с Россией, Ираном и Азербайджаном – это знак того, что мы подобные кризисы переживать не будем. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Политик подчеркнул, что западные страны продолжают бороться с энергетическим кризисом, при этом такой проблемы в Турции нет. Эрдоган заверил народ в том, что руководство страны и дальше будет предпринимать необходимые меры в данной отрасли экономики.

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