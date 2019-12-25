Politico: поставки российских С-400 в Индию станут новым испытанием для США

Эксперты объяснили, почему сделка между Индией и РФ вызывает обеспокоенность у Белого дома.

Politico: поставки российских С-400 в Индию станут новым испытанием для Индо-Тихоокеанской стратегии администрации американского президента Джо Байдена. Такое мнение высказал в материале издания аналитик Пол Маклири. Эксперт рассказал читателям о том, что Москва планирует передать Нью-Дели пять собственных систем ЗРК. Данное соглашение уже давно беспокоит Белый дом.

Напомним, что главной проблемой для США является работа национального закона "О противодействии противникам Америки". Документ предусматривает ограничительные меры против тех стран, которые заключают военные контракты и сделки по поставкам оружия с Россией. Однако Индия является для Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе ключевым партнером. Поэтому ввести санкции против страны будет проблематично.

Вопрос в том, будет ли это каждый раз вызывать волну санкций ... еще одна причина, по которой администрации Байдена придется работать над этой проблемой с конгрессом, чтобы этот дамоклов меч не нависал над нашими отношениями в течение следующих 5-10 лет. Самир Лалвани, директор программы Южной Азии в Центре Стимсона

Эрдоган заявил Байдену о неизменности позиции Турции по С-400.

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