Эрдоган заявил Байдену о неизменности позиции Турции по С-400

Встречу с американским президентом турецкий лидер назвал конструктивной.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил американскому президенту Джо Байдену о неизменности позиции Турции по вопросу поставок российских ЗРК С-400. Слова политика приводят местные журналисты из информационного агентства Anadolu. По данным СМИ, о решении Анкары лидер Турции сообщил главе Белого дома на личной встрече. Общение c лидером США Эрдоган назвал конструктивным.

Позиция Турции по поставкам ЗРК С-400 остается неизменной. Я заявил об этом президенту Байдену. Это же касается и программы F-35 Байден отметил, что может посетить Турцию. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Напомним, что Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году. Уже к лету-осени 2019 года поставки комплексов ПВО заказчику были выполнены в полном объеме. Это соглашение вызвало критику со стороны Вашингтона. В США потребовали от Анкары отказаться от контракта с Москвой, а взаимен С-400 закупить американские комплексы Patriot. Так как Турция не пошла на это предложение, Пентагон отказался поставлять ей истребители.

Российская делегация придет в Турцию для обсуждения туризма.

Видео: YouTube / Ulusal Kanal