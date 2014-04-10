Российская делегация придет в Турцию для обсуждения туризма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возобновление авиасообщения с Россией будут обсуждаться с делегацией, которая должна прибыть в Анталью. Однако дата не называется. Об это сообщает телеканал TRT Haber.
Сообщается, что российская делегация проверит обстановку с коронавирусом в Турции и доложит об этом властям.
Напомним, что авиасообщение между Россией и Турцией было приостановлено еще 15 апреля из-за ситуации с коронавирусом. Полеты отменены в настоящий момент до 21 июня.
Видео: YouTube / Haber Lütfen
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