Российская делегация придет в Турцию для обсуждения туризма

Дата прибытия пока неизвестна.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возобновление авиасообщения с Россией будут обсуждаться с делегацией, которая должна прибыть в Анталью. Однако дата не называется. Об это сообщает телеканал TRT Haber.

Сообщается, что российская делегация проверит обстановку с коронавирусом в Турции и доложит об этом властям.

Напомним, что авиасообщение между Россией и Турцией было приостановлено еще 15 апреля из-за ситуации с коронавирусом. Полеты отменены в настоящий момент до 21 июня.

Видео: YouTube / Haber Lütfen