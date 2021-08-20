В Турции вводят новые правила для невакцинированных

Так, невакцинированным сотрудникам школ ПЦР-тест необходимо будет сдавать минимум два раза в неделю.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в стране планируется ввести новые требования для невакцинированных граждан. Теперь необходимо будет для посещения ресторанов и кинотеатров предоставлять отрицательный ПЦР-тест.

Мы будем требовать регулярно делать ПЦР-тесты непривитых от коронавируса студентов и сотрудников университетов. Также мы сделаем обязательными ПЦР-тесты для перелетов и междугородних перевозок, а также для входа в такие места, как кинотеатры и рестораны, — отметил президент.

Эрдона подчеркнул также, что с 6 сентября в стране непривитые сотрудники школ должны буду как минимум ва раза в неделю сдавать ПЦР-тест.

Видео: YouTube / Haber Global