Ростуризм попросил заранее сообщать об ограничениях на зарубежные поездки

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом и Роспотребнадзор попросили по возможности заранее информировать об ограничениях на зарубежные массовые туристические направления. Об этом рассказала руководительница Ростуризма Зарина Догузова в интервью "Известиям".
Мы понимаем, что людей важно заблаговременно ориентировать по ситуации. И мы обратились в оперативный штаб и Роспотребнадзор с просьбой максимально заранее проинформировать людей о возможных решениях.
Зарина Догузова, руководительница Ростуризма
Она также напомнила, что решение по возобновлению авиасообщения принимаются оперативным штабом на основе данных Роспотребнадзора о ситуации в конкретной стране.
Догузова отметила, что в России сейчас наблюдается нехватка качественных предложений отдыха на море. Полностью удовлетворить спрос может открытие массовых зарубежных направлений, в случае улучшения ситуации с CJVID-19.
После введения весной ограничений на полеты в Турцию, более миллиона россиян пострадали, так как на тот момент уже частично или полностью выкупили туры. Сумма предоплат по турам на данный момент – более 40 миллиардов рублей.
Ранее мы сообщали, что российские власти хотят бороться с махинациями с вывозом туристов за границу
Фото: pixabay
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