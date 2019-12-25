Ростуризм попросил заранее сообщать об ограничениях на зарубежные поездки

В России сейчас наблюдается нехватка качественный предложение по отдыху на море.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом и Роспотребнадзор попросили по возможности заранее информировать об ограничениях на зарубежные массовые туристические направления. Об этом рассказала руководительница Ростуризма Зарина Догузова в интервью "Известиям".

Мы понимаем, что людей важно заблаговременно ориентировать по ситуации. И мы обратились в оперативный штаб и Роспотребнадзор с просьбой максимально заранее проинформировать людей о возможных решениях. Зарина Догузова, руководительница Ростуризма

Она также напомнила, что решение по возобновлению авиасообщения принимаются оперативным штабом на основе данных Роспотребнадзора о ситуации в конкретной стране.

Догузова отметила, что в России сейчас наблюдается нехватка качественных предложений отдыха на море. Полностью удовлетворить спрос может открытие массовых зарубежных направлений, в случае улучшения ситуации с CJVID-19.

После введения весной ограничений на полеты в Турцию, более миллиона россиян пострадали, так как на тот момент уже частично или полностью выкупили туры. Сумма предоплат по турам на данный момент – более 40 миллиардов рублей.

Ранее мы сообщали, что российские власти хотят бороться с махинациями с вывозом туристов за границу

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