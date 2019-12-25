Политик обвинил Европу в отсутствии заботы о гражданах.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности Запада к эпидемии коронавируса. Об этом президент Турции рассказал во время пресс-конференции в Анкаре. Словам спикера приводят "РИА Новости".

По мнению политика, западные страны оставляют заболевших на произвол судьбы. Он обвинил местные власти в том, что они передали государственные службы частному сектору. В результате правительства годами не проявляли заботу о собственных гражданах. Эрдоган добавил, что только сейчас Европа начала национализировать необходимые ведомства.

Глава Турции уверен, что мировую экономику, политику и общественное устройство ждут глобальные перемены. Это связано с тем, что ранее кризисы и пандемии не приводили к настолько серьезным последствиям и преобразованиям.

Встреча Эрдогана с Меркель, Макроном и Джонсоном прошла онлайн.

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