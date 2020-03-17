Встреча Эрдогана с Меркель, Макроном и Джонсоном прошла онлайн

Изначально встречу лидеров четырех стран планировалось провести в Стамбуле.

Президент Турции Реджеп Эрдоган провел переговоры с лидерами Германии, Франции и Великобритании по телеконференции. В ходе часовых онлайн-переговоров Эрдоган обсудил с Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном и Борисом Джонсоном текущую ситуацию в сирийском Идлибе, распространение коронавируса, а также миграционный кризис и взаимоотношения Турции с Европейским союзом.

Глава государства планировал встретиться с Меркель и Макроном лично в Стамбуле, однако из-за распространения коронавируса и объявленной пандемии встречу перевели в онлайн-формат.

Ранее мы сообщали о том, что Турция допустила силовую зачистку трассы М4 в Идлибе. В зоне деэскалации военные намерены создать зону безопасности по обеим сторонам дороги.

Видео: YouTube / The Telegraph, Guardian News, FRANCE 24 English, Bloomberg Markets and Finance