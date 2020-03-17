Турция допустила силовую зачистку трассы в Идлибе

Анкара готова напасть на террористов ради стратегически важного объекта в Сирии.

Турция допустила силовую зачистку трассы М4 в Идлибе. В зоне деэскалации военные намерены создать зону безопасности по обеим сторонам дороги. О возможности применения силовых методов воздействия на боевиков "Известиям" заявил военный эксперт Владислав Шурыгин. Специалист рассказал, что Эрдоган понимает, что вопрос с террористами придется решать в любом случае.

И он предпочтет иметь дело с лояльными группировками "Сирийской народной армии" прокомментировал спикер

Напомним, что РФ наладила безопасное прохождение турецких машин с патрулями по курдской территории. Речь идет о северной части Сирии. Сейчас Анкара считает, что время "отплатить" за это и обеспечить безопасность М4.

Ранее МИД РФ сообщил о новых атаках боевиков в сирийском Идлибе.

Видео: YouTube/Al Jazeera English