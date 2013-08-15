Об изготовлении российского препарата в Турции Эрдоган договорился с Путиным.

Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о планах по производству вакцины "Спутник V" на территории Турции. Политик объяснил журналистам, что обсудил с российской стороной и лично с Владимиром Путиным совместное изготовление препарата для профилактики коронавируса, а также поставки в больших объемах.

У нас были переговоры с Путиным по поводу российской вакцины "Спутник V", мы ее получим в очень серьезном объеме. Затем мы начнем ее совместное производство в Турции. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Напомним, что телефонные переговоры между Путиным и Эрдоганом состоялись 5 мая. В Кремле говорили о том, что политики обсуждали темы, связанные с налаживанием производства "Спутника V" на местных предприятиях Турции. Вакцина будет готова к сентябрю.

Минздрав Турции одобрил использование вакцины "Спутник V".

Видео: YT / Anadolu Ajansı