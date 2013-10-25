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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Сегодня, 17:25
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lesjasap

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

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Политики провели телефонный разговор.

Российский президент Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Главы двух государств подняли вопрос во время телефонных переговоров. В частности, стороны оценили работу Совместного Центра по контролю за прекращением огня  в регионе. Соответствующей информацией поделилась пресс-служба Кремля.

Затронута проблематика нагорно-карабахского урегулирования, в том числе в контексте деятельности российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта.

пресс-служба администрации президента

Напомним, что в ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе и обмене пленными и телами погибших. Ереван передал Баку контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамскиим районами. В регионе также разместились российские миротворцы.

Минздрав Турции одобрил использование вакцины "Спутник V".

Фото: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, нагорный карабах, реджеп тайип эрдоган, телефонный разговор, турция
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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