Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Политики провели телефонный разговор.

Российский президент Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Главы двух государств подняли вопрос во время телефонных переговоров. В частности, стороны оценили работу Совместного Центра по контролю за прекращением огня в регионе. Соответствующей информацией поделилась пресс-служба Кремля.

Затронута проблематика нагорно-карабахского урегулирования, в том числе в контексте деятельности российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта. пресс-служба администрации президента

Напомним, что в ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе и обмене пленными и телами погибших. Ереван передал Баку контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамскиим районами. В регионе также разместились российские миротворцы.

Минздрав Турции одобрил использование вакцины "Спутник V".

Фото: Kremlin.ru