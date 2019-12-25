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Эрдоган призвал снять односторонние санкции с Ирана
Сегодня, 15:35
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lesjasap

Эрдоган призвал снять односторонние санкции с Ирана

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Страны лидеров Исламской восьмерки проводят онлайн-форум.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал в четверг снять односторонние санкции с Ирана. Об этом политик заявил на онлайн-форуме, посвященном 14-летнему саммиту лидеров Исламской восьмерки. Туда входят представители Бангладеша, Индонезии, Малайзии, Турции, Пакистана, Египта, Нигерии, Ирана. Спикер также призвал Запад пересмотреть ядерную сделку с Тегераном.

Снятие односторонних санкций с Ирана будет способствовать экономическому процветанию и установлению стабильности в регионе.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Напомним, что 23 февраля Иран ограничил инспектирования объектов ядерной инфраструктуры для специалистов из МАГАТЭ. Такое решение связано с введением Вашингтоном дополнительных ограничений. Записи с камер на объектах будет храниться на протяжении трех месяцев. До этого времени Иран просит Белый дом снять санкции. В противном случае все данные по ядерным объектам будут стерты.

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Фото: Pixabay.com

Теги: иран, исламская восьмерка, реджеп тайип эрдоган, санкции, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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